الحكومة السورية تقرر استمرار إجراءات حظر التجول والتنقل في البلاد

قررت الحكومة السورية، اليوم الأحد، الاستمرار بفرض حظر التجول الليلي في البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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وأعلنت الحكومة السورية، عبر صفحتها في "فيسبوك"، تأكيدها على التشدد بتطبيق إجراءات الحظر المفروض من السابعة والنصف مساء، وحتى السادسة صباحا، إضافة إلى استمرار حظر التنقل بين المحافظات.

وذكرت صفحة رئاسة الوزراء أنه وفي ظل المنحنى المتصاعد لعدد الإصابات والوفيات على المستوى العالمي، شدد مجلس الوزراء على ضرورة "الالتزام التام من قبل جميع المهن والأسواق بالإجراءات الوقائية والتقيد بإرشادات وزارة الصحة لتفادي انتشار الوباء".

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وجدد المجلس التأكيد على "اتباع أعلى درجات الحرص والمسؤولية على الصعيد الشخصي والمنزلي وضمن النطاق الاجتماعي وصعيد العمل لتفادي أي انتشار للفيروس".

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس أجرى مراجعة "للمشاريع الاقتصادية التنموية والخدمية التي تم إقرارها خلال الزيارات الحكومية في المحافظات إضافة إلى المشاريع المحلية بهدف استئناف النشاط الاقتصادي والتنموي بكفاءة وفاعلية في جميع المحافظات".

أسامة يونس

المصدر: RT