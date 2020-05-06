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كورونا يتسلل إلى محافظة يمنية جديدة

أخبار العالم العربي

كورونا يتسلل إلى محافظة يمنية جديدة
Reuters Khaled Abdullah
موظف طبي - صنعاء
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أعلنت السلطات الصحية في اليمن، عن تسجيل أولى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في محافظة لحج جنوب البلاد.

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبر حسابها في "تويتر" اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات بالعدوى في لحج، بما فيها حالة وفاة.

كما أعلنت اللجنة عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس التاجي في العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى وفاة أحد الشخصين اللذين تم تشخيص إصابتهما سابقا في محافظة تعز.

وارتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي رصدتها اللجنة منذ 10 أبريل إلى 25 إصابة، بما في ذلك خمس وفيات.

كما سبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية مؤخرا عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بالعدوى في العاصمة صنعاء ووفاة المريض.

المصدر: RT 

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