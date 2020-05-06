كورونا يتسلل إلى محافظة يمنية جديدة

أعلنت السلطات الصحية في اليمن، عن تسجيل أولى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في محافظة لحج جنوب البلاد.

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبر حسابها في "تويتر" اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات بالعدوى في لحج، بما فيها حالة وفاة.

كما أعلنت اللجنة عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس التاجي في العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى وفاة أحد الشخصين اللذين تم تشخيص إصابتهما سابقا في محافظة تعز.

وارتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي رصدتها اللجنة منذ 10 أبريل إلى 25 إصابة، بما في ذلك خمس وفيات.

- تسجيل أول (3) حالات إصابة مؤكدة بفيروس #كورونا المستجد في محافظة #لحج، بينها حالة وفاة.

- تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة في #عدن.

- وفاة إحدى حالتي الإصابة المؤكدة سابقاً في محافظة #تعز.

بذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (25) حالة بينها (5) وفيات. — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) May 6, 2020

كما سبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية مؤخرا عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بالعدوى في العاصمة صنعاء ووفاة المريض.

المصدر: RT