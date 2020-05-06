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"الصحة القطرية": تسجيل 830 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 146 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة، أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

وتم إدخال الحالات المؤكد إصابتها للعزل الصحي التام، في مختلف المرافق الطبية في قطر، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في قطر بلغ 15890 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 12 حالة، وتم فحص 112963 شخصا، وتعافي 2070.

المصدر: وزارة الصحة القطرية

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