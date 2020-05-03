إحصاءات كورونا اليومية في قطر تعاود الانخفاض

سجلت السلطات الصحية القطرية خلال الساعات الـ24 الماضية 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.

بناء على التقرير اليومي الأخير بشأن مستجدات تفشي كورونا الصادر عن وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، سجلت في البلاد حتى الآن 15551 إصابة بالفيروس التاجي، بما في ذلك 13326 حالة نشطة.

وتماثل 98 مريضا للشفاء من كورونا في قطر خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 1644 شخصا.

ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في البلاد على مستوى 12 حالة وفاة، دون تسجيل وفيات جديدة خلال اليوم الأخير.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/1kzNHunJDL — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) May 3, 2020

وسجلت السلطات القطرية في اليوم السابق 776 إصابة جديدة بكورونا، دون وفيات.

المصدر: RT