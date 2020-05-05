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وصول 151 عالقا مصريا من العراق إلى مرسى علم

أخبار العالم العربي

وصول 151 عالقا مصريا من العراق إلى مرسى علم
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ركاب مصريون في مطار مرسى العلم الدولي
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استقبل مطار مرسى علم الدولي في مصر، مساء الثلاثاء، رحلة "مصر للطيران"، والتي نقلت إلى أرض الوطن عشرات من المصريين العالقين في العراق.

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وقال مدير الإعلام بالمطار، عماد إمام، إن الرحلة أجلت 151 من المصريين العالقين في العراق طبقا لتوجيهات الحكومة بإعادة العالقين بالخارج.

وأكد وكيل وزارة الصحة المصرية بالبحر الأحمر، تامر مرعي، إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي في مطار مدينة مرسى علم، وتعقيم جميع حقائبهم.

وتم تجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للركاب ومرافقتهم إلى فنادق الإقامة المخصصة للحجر الصحي في المدينة، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة كل يوم صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا طول مدة الإقامة 14 يوما.

وأكد أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر في مصر، تخصيص حافلات سياحية لنقل الركاب إلى فندق الحجر الصحي، لمنع تقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى الفندق بمرافقة قوة تأمين.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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