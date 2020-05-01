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مصر.. وصول طائرة تقل 164 من المصريين العالقين في أوكرانيا إلى مطار مرسى علم

أخبار العالم العربي

مصر.. وصول طائرة تقل 164 من المصريين العالقين في أوكرانيا إلى مطار مرسى علم
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إجراءات وقائية في مطار مرسى علم الدولي
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استقبل مطار مرسى علم الدولي المصري، مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف، وعلى متنها 164 من المصريين العالقين في أوكرانيا على خلفية وباء كورونا .

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وجاء ذلك ضمن رحلات الجسر الجوي، التي أقرتها الحكومة المصرية، بالتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة لاستقبال المواطنين المصريين العالقين في الخارج.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تامر مرعي، إلى خضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل فور نزولهم من سلم الطائرة، وتعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، وذلك قبل نقلهم إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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