مصر.. وصول طائرة من بلغراد تحمل 71 مصريا من العالقين في صربيا

استقبل مطار مرسى علم الدولي منذ قليل، طائرة قادمة من بلغراد وعلى متنها 71 من المصريين، وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين في عدة دول عربية وأجنبية.

وكان في استقبال الطائرة فريق من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

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وأشار إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر، إلى توقيع الكشف الطبي على الركاب وطاقم الطائرة وإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكوروناَ.

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT