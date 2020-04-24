 
مباشر

مصر.. وصول طائرة من بلغراد تحمل 71 مصريا من العالقين في صربيا

أخبار العالم العربي

مصر.. وصول طائرة من بلغراد تحمل 71 مصريا من العالقين في صربيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqlm

استقبل مطار مرسى علم الدولي منذ قليل، طائرة قادمة من بلغراد وعلى متنها 71 من المصريين، وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين في عدة دول عربية وأجنبية.

وكان في استقبال الطائرة فريق من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

إقرأ المزيد
الإمارات للشحن الجوي تكثّف حركة طائراتها من وإلى مصر
الإمارات للشحن الجوي تكثّف حركة طائراتها من وإلى مصر

وأشار إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر، إلى توقيع الكشف الطبي على الركاب وطاقم الطائرة وإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكوروناَ.

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا