الإمارات للشحن الجوي تكثّف حركة طائراتها من وإلى مصر

أعلنت شركة الإمارات للشحن الجوي اليوم الخميس، أنها كثفت عملياتها لدعم استمرارية نشاط الشركات في مصر، بما يضمن استمرار التجارة بين مصر والإمارات ومختلف دول العالم.

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وقال جواد أحمد مدير الإمارات للشحن الجوي في مصر: "نقلت الإمارات للشحن الجوي، بين منتصف شهر يناير ومنتصف مارس، نحو ألفي طن من المنتجات سريعة العطب من القاهرة إلى دبي، وتشمل معظم الشحنات التي تنقلها طائرات الإمارات من مصر خلال الموسم الزراعي الحالي الفاكهة والخضار، بالإضافة إلى البطاطس الحلوة والفراولة والجوافة والخضار المتنوعة".

ودمجت الإمارات للشحن الجوي عملياتها، اعتبارا من 1 أبريل الجاري ونقلتها مؤقتا إلى مطار دبي الدولي وجاءت هذه الخطوة بهدف ضمان سلاسة سير العمليات على طائرات الشحن وتلك المخصصة للركاب.

وتعمل الإمارات للشحن الجوي، على الرغم من القيود المفروضة على الرحلات التجارية، لضمان نقل السلع الأساسية كالمنتجات الغذائية والإمدادات الطبية إلى الدول الأكثر حاجة إليها.

المصدر: اليوم السابع