لأول مرة.. مصر تحول طائرات الركاب لشحن بضائع وترسل فواكه وأسماك ورنغة إلى سلطنة عمان (صور)

تمكنت شركة مطار القاهرة للشحن الجوي، من نقل شحنة بضائع بلغت 16 طنا، تضم فواكه وأسماك ورنغة إلى مدينة مسقط بسلطنة عمان، داخل مقصورة طائرة لنقل الركاب.

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وبحسب مصادر في الشركة، وفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نقل البضائع بدلا من الركاب، فقد تم أولا التعاقد مع إحدى شركات الطيران المصرية، والتي وافقت على تأجير طائرة من أسطولها للقيام بالرحلة، ثم تم أخذ الموافقة من شركة "بوينغ" بصفتها المصنع للطائرة، ثم التقدم لسلطة الطيران المدني والتي وافقت على الطلب وأخيرا كان الحصول على موافقة وزير الطيران.

وذكر المصدر أن الطائرة كانت من طراز "بوينغ 737" وجرى تجهيزها بطريقة علمية، حيث تمت مراعاة وزن الراكب الذي يتراوح بين 60 إلى 90 كيلوغرام، ووضع نفس الكمية بنفس الوزن على المقعد من الشحنة الموجودة.

وتابع المصدر: "القيام بمثل هذه الرحلات قد ضمن حفظ حصة مصر التصديرية في الأسواق العالمية وعدم ترك الملعب خالي لتركيا وإيران".

وكان مصدر بشركة مطار القاهرة للشحن الجوي قد أعلن أن "مصر منذ تعليق الطيران وحتى الآن تعد المصدر الوحيد للطعام خصوصا الخضراوات والفاكهة والأسماك".

المصدر: RT