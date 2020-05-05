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سوريا.. التحالف الدولي يريد إنشاء محاكم لعناصر "داعش"

أخبار العالم العربي

سوريا.. التحالف الدولي يريد إنشاء محاكم لعناصر
Reuters
صورة أرشيفية/ سوريا
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قالت مصادر سورية إن التحالف الدولي يسعى لإنشاء محكمة دولية في سوريا، لمحاكمة معتقلي تنظيم "داعش" .

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ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن) عن المصادر قولها إن عمليات بناء قاعة للمحكمة بدأت ضمن الحي الشرقي من مدينة القامشلي بريف الحسكة، بدعم كامل من دول غربية، بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت المصادر أنه من المنتظر أن تنتهي عمليات البناء في غضون شهرين إلى 3 أشهر، لتجري بعدها محاكمة عناصر التنظيم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هناك.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

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