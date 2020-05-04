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العراق يسجل 50 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

العراق يسجل 50 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
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أحد الفرق الطبية في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، أن مختبراتها سجلت 50 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجدـ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وذكرت الوزارة، في بيان، أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى وذي قار"، مشيرة إلى "تسجيل حالة وفاة واحدة في بغداد".

وجاء في البيان أن "الوزارة فحصت 4324 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 107586".

وتابع أن "مجموع الإصابات بلغ 2346، والوفيات 98 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 1544".

المصدر: RT

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