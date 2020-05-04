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السودان.. تخريب مستشفى بعد شائعة تحويله لمركز عزل لمصابي كورونا (صور)

أخبار العالم العربي

السودان.. تخريب مستشفى بعد شائعة تحويله لمركز عزل لمصابي كورونا (صور)
RT
تخريب مستشفى الفتح
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تعرض مستشفى "الفتح" بالعاصمة السودانية الخرطوم لعملية تخريب ونهب من قبل مجهولين، إثر شائعة تفيد باتجاه وزارة الصحة لتحويله إلى مركز لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

واستنكرت وزارة الصحة الهجوم التخريبي، فيما أعلن مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، محجوب منوفلي، الشروع في إجراء تحقيق جنائي حول الحادث، واصفا أعمال التخريب بالسلوك الدخيل والمعيب وغير المقبول، ولا يمكن أن يصدر عن أشخاص تهمهم مصلحة البلاد.

السودان.. تخريب مستشفى بعد شائعة تحويله لمركز عزل لمصابي كورونا (صور)
RT
تخريب مستشفى الفتح

وأوضح منوفلي أن المستشفى لم يتم تخصيصه ليكون مركزا للعزل، مبينا عدم مطابقته للمواصفات التي يجب توفرها لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا.

السودان.. تخريب مستشفى بعد شائعة تحويله لمركز عزل لمصابي كورونا (صور)
RT
تخريب مستشفى الفتح

من جهته، أكد المدير العام المكلف بالمستشفى، بابكر بانقا يوسف، أن إدارته فوجئت بهجوم بعض "المنفلتين" على مباني المستشفى وتخريبها في أعقاب تجمهر بعض المواطنين أمام المستشفى.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 678.

المصدر: RT

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