إصابة أحد وزراء حكومة السودان بكورونا

أعلنت الحكومة السودانية عن إصابة وزير الدولة في وزارة النقل والبنى التحتية، هاشم أبنعوف، بفيروس كورونا.

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وقالت الحكومة في بيان لها أمس الأحد، إن نتيجة فحوصات أجريت للوزير أبنعوف، أظهرت إصابته بكورونا.

وأضافت أن أبنعوف وضع نفسه في العزل الصحي منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ثبتت مخالطته لأحد المصابين بالفيروس.

وذكرت الحكومة أن الوزير أبنعوف يواصل عمله عن بعد من داخل العزل، وحالته الصحية "جيدة".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 678، ولا وفيات.

وبحسب بيان الوزارة، سجلت الحالات الجديدة في ولايات الخرطوم 74 حالة، وشمال كردفان 7 حالات، والفضارف 3 حالات، والجزيرة حالتان، في حين بقي عدد حالات الوفاة في البلاد عند 41 حالة.

المصدر: الأناضول