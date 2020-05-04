 
مباشر

إصابة أحد وزراء حكومة السودان بكورونا

أخبار العالم العربي

إصابة أحد وزراء حكومة السودان بكورونا
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nssm

أعلنت الحكومة السودانية عن إصابة وزير الدولة في وزارة النقل والبنى التحتية، هاشم أبنعوف، بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
السودان.. 86 إصابة جدية بفيروس كورونا والإجمالي 678
السودان.. 86 إصابة جدية بفيروس كورونا والإجمالي 678

وقالت الحكومة في بيان لها أمس الأحد، إن نتيجة فحوصات أجريت للوزير أبنعوف، أظهرت إصابته بكورونا.

وأضافت أن أبنعوف وضع نفسه في العزل الصحي منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ثبتت مخالطته لأحد المصابين بالفيروس.

وذكرت الحكومة أن الوزير أبنعوف يواصل عمله عن بعد من داخل العزل، وحالته الصحية "جيدة".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 678، ولا وفيات.

وبحسب بيان الوزارة، سجلت الحالات الجديدة في ولايات الخرطوم 74 حالة، وشمال كردفان 7 حالات، والفضارف 3 حالات، والجزيرة حالتان، في حين بقي عدد حالات الوفاة في البلاد عند 41 حالة.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا