السودان.. 86 إصابة جدية بفيروس كورونا والإجمالي 678

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 678، ولا وفيات.

وبحسب بيان الوزارة، سجلت الحالات الجديدة في ولايات الخرطوم 74 حالة، وشمال كردفان 7 حالات، والفضارف 3 حالات، والجزيرة حالتان، في حين بقي عدد حالات الوفاة في البلاد عند 41 حالة.

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وتماثلت 9 حالات للشفاء، منها 7 في ولاية الخرطوم، وحالتان في ولاية الجزيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 61.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بالاجراءات الصحية والاحترازية لمكافحة انتشار الوباء في البلاد.

المصدر: RT