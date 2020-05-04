 
مباشر

السودان.. 86 إصابة جدية بفيروس كورونا والإجمالي 678

أخبار العالم العربي

السودان.. 86 إصابة جدية بفيروس كورونا والإجمالي 678
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsro

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 678، ولا وفيات.

وبحسب بيان الوزارة، سجلت الحالات الجديدة في ولايات الخرطوم 74 حالة، وشمال كردفان 7 حالات، والفضارف 3 حالات، والجزيرة حالتان، في حين بقي عدد حالات الوفاة في البلاد عند 41 حالة.

إقرأ المزيد
السودان يسجل 59 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا
السودان يسجل 59 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

وتماثلت 9 حالات للشفاء، منها 7 في ولاية الخرطوم، وحالتان في ولاية الجزيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 61.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بالاجراءات الصحية والاحترازية لمكافحة انتشار الوباء في البلاد.

السودان.. 86 إصابة جدية بفيروس كورونا والإجمالي 678

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا