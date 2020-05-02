السودان يسجل 59 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم السبت، تسجيل 59 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 47 في ولاية الخرطوم، ليصل العدد العام للمصابين إلى 592 حالة.

ويشير ارتفاع اليوم إلى تراجع ملموس لمعدل الإصابات الجديدة بعد أن بلغ في إحصائية أمس الجمعة رقما قياسيا بـ91 حالة فيما وصل الخميس إلى نقطة 67.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للمتوفين جراء المرض ازدادت بواقع 5 حالات جديدة سجلت 3 بينها بولاية الخرطوم، وواحدة في القضارف وأخرى في ولاية شمال دارفور، ليبلغ هذا عدد ضحايا العدوى في السودان بالتالي 41 شخصا.

ويصل المعدل اليومي للمتوفين بفيروس كورونا في البلاد إلى نقطة 5 اشخاص لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل يوم الخميس 3 حالات.

وأفادت وزارة لصحة بارتفاع عدد المتعافين خلال الساعات الت24 الماضية بواقع 6 أشخاص ليبلغ مستوى 52 حالة.

المصدر: سونا + وكالات