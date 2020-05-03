العراق.. "عصائب أهل الحق" تتوعد القوات الأمريكية من جديد

توعدت "حركة عصائب أهل الحق"، في العراق، اليوم الأحد، مجددا القوات الأمريكية في العراق، وذلك في بيان صحفي نشرتها الحركة بمناسبة مرور الذكرى الـ 17 على تأسيسها.

وأكد البيان ثبات موقف الحركة الرافض لوجود "الاحتلال الأمريكي وحلفائه" في العراق. وأشار البيان إلى إصرار "الاحتلال" على "البقاء في العراق مخالفا قرار الشعب عبر البرلمان الذي طالب فيه بإخراج القوات الأمريكية فورا، متوهما أن الفوضى السياسية والاختراق الاجتماعي الذي قام به، قد يغير من قناعة العراقيين، أو أن دعمه لجماعات الإرهاب سيضطر العراقيين إلى الاستنجاد به وطلب المساعدة منه وبقاء قواته".

وختمت الحركة بيانها بالقول "إننا في الذكرى السابعة عشر من تأسيس حركة عصائب أهل الحق نشدد على أهمية الاعتبار من التاريخ والاستفادة من الدروس وعدم الانخداع بالحرب النفسية والوقوف أمام الاختراق الاجتماعي الذي يقوم به العدو والثقة بالنفس والاعتماد على قدرات أبناء شعبنا، بعد التوكل على الله سبحانه وإننا نحن أحفاد أبطال ثورة العشرين وهؤلاء الأحفاد عازمون اليوم وأكثر من أي وقت مضى على إعادة أمجاد ثورة العشرين بثورة العشرين الثانية".

المصدر: RT