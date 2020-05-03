مقتل مدنيين بانفجار عبوة ناسفة بريف القنيطرة

قتل مدنيان شقيقان بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين جنوب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أفادت به وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء.

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وأفادت الوكالة بأن "عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجرت صباح اليوم الأحد بجوار الطريق في موقع تل الحمرية جنوب بلدة حضر بالريف الشمالي، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين كانا في طريقهما إلى الأراضي الزراعية".

ولفتت الوكالة إلى أن "التنظيمات الإرهابية عمدت إلى زرع العبوات الناسفة في الطرقات الرئيسية والفرعية قبل اندحارها، وغالبا ما تنفجر هذه العبوات بالسكان المدنيين ما يتسبب بوقوع شهداء وجرحى في صفوفهم".

واستعادت القوات الحكومية السورية السيطرة على محافظة القنيطرة في 2018 بعدما وقعت منذ اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011 في قبضة تشكيلات مسلحة بينها تابعة لـ"داعش" و"جبهة النصرة".

المصدر: سانا