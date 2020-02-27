نشطاء: قتيل الغارة الإسرائيلية على القنيطرة قيادي في "حزب الله"

ذكر نشطاء سوريون وتقارير صحفية، أن الشخص الذي قتل اليوم بغارة إسرائيلية على محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، مسؤول في "حزب الله" اللبناني.

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وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل هو عماد الطويل، "مسؤول العمليات الخارجية" في "حزب الله".

🇵🇸 اغتيال القيادي في حزب الله عماد الطويل مسؤول العمليات الخارجية للحزب في غارة اسرائيلية على سيارة في منطقة القنيطرة — محمد عاطف المصري (@wu1jw) February 27, 2020

وأكدت القناة الـ13 العبرية أن الطويل كان منخرطا في مساعي تأسيس شبكة لـ"حزب الله" يمكن استخدامها لشن هجمات عبر الحدود على إسرائيل.

من جانبه، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض ومقره في بريطانيا، أن الضحية هو شخص من "المقاومة السورية لتحرير الجولان".

وكانت وكالة "سانا" السورية قد أفادت بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة مدنية عند المدخل الجنوبي لبلدة حضر، أودت بحياة شخص مدني دون الكشف عن هويته، فيما لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

المصدر: وكالات