 
مباشر

نشطاء: قتيل الغارة الإسرائيلية على القنيطرة قيادي في "حزب الله"

أخبار العالم العربي

نشطاء: قتيل الغارة الإسرائيلية على القنيطرة قيادي في
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nchw

ذكر نشطاء سوريون وتقارير صحفية، أن الشخص الذي قتل اليوم بغارة إسرائيلية على محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، مسؤول في "حزب الله" اللبناني.

إقرأ المزيد
مقتل مدني باستهداف سيارته من قبل طائرة إسرائيلية مسيرة بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا
مقتل مدني باستهداف سيارته من قبل طائرة إسرائيلية مسيرة بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل هو عماد الطويل، "مسؤول العمليات الخارجية" في "حزب الله".

وأكدت القناة الـ13 العبرية أن الطويل كان منخرطا في مساعي تأسيس شبكة لـ"حزب الله" يمكن استخدامها لشن هجمات عبر الحدود على إسرائيل.

من جانبه، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض ومقره في بريطانيا، أن الضحية هو شخص من "المقاومة السورية لتحرير الجولان".

وكانت وكالة "سانا" السورية قد أفادت بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة مدنية عند المدخل الجنوبي لبلدة حضر، أودت بحياة شخص مدني دون الكشف عن هويته، فيما لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا