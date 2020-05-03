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الأمن السعودي يلقي القبض على شخص روج لشائعات عن كورونا في تبوك

أخبار العالم العربي

الأمن السعودي يلقي القبض على شخص روج لشائعات عن كورونا في تبوك
AFP
السعودية- صورة أرشيفية
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ألقت شرطة تبوك القبض على شخص بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا نشر من خلاله معلومات مغلوطة وشائعات عن فيروس كورونا، بغرض التهويل بمحافظة أملج في منطقة تبوك.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى المقطع الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يبث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بفيروس "كورونا" بمحافظة أملج، وانتقال العدوى لعدد كبير من الأشخاص المخالطين، وانتشار الفيروس في المرافق والمجمعات التجارية، بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وجرى استكمال الإجراءات بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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يأتي ذلك بعد أن حذرت النيابة العامة السعودية من إنتاج الشائعات وترويجها، وأكدت فرض عقوبة على من يرتكب ذلك بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه.

المصدر: واس

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