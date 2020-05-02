الأردن.. لا إصابات جديدة بكورونا داخل المملكة وحالة وفاة واحدة

لم يسجل الأردن السبت داخل أراضيه، حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين سجل إصابة واحدة على الحدود لسائق شحن أردني قادم من الخارج، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة 460.

وحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، سجلت حالة وفاة لمصاب بكورونا في مستشفى الأمير حمزة، يبلغ من العمر 73 عاما، كان يعاني من أمراض مزمنة (ضغط وسكري وغدة درقية)، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 9.

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كما تم تسجيل 3 حالات شفاء غادرت المستشفيات، وإجراء 3207 فحوصات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المنفذة منذ بدء انتشار الفيروس وحتى اليوم 82092 فحصا.

إلى ذلك، قالت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد إنها لا تزال تقيم إمكانية تمديد مواعيد العمل للمطاعم ومحال الحلويات المصرح لها بالعمل من خلال خدمتي التوصيل والمناولة، لما بعد السابعة مساء، في ضوء طبيعة الطلبات خلال شهر رمضان وتوقيتها.

ولفتت اللجنة إلى أنه سيسمح يوم الأحد للمركبات الخاصة التي تحمل لوحاتها الأرقام الفردية بالتحرك داخل المحافظات التي لم تعدل فيها تعليمات الحظر وضمن الأوقات المحددة، وحسب التعليمات المبينة بأوامر الدفاع.

كما سيسمح أيضا للمركبات الخاصة التي تحمل لوحات الأرقام الفردية والزوجية بالتحرك داخل المحافظات والمناطق التي تم تعديل تعليمات الحظر فيها يوم الأحد وضمن الأوقات المحددة.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيسمح لوسائل النقل العام (التاكسي، السرفيس، حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة، التطبيقات الذكية) التي تحمل لوحات الأرقام الفردية فقط بالعمل في جميع المحافظات يوم الأحد، بما في ذلك المحافظات التي تم تعديل تعليمات الحظر فيها، وذلك لأن نظام الفردي والزوجي يسري على مركبات النقل العام في جميع المحافظات.

المصدر: بترا