"الحشد الشعبي" العراقي يدعو للاستمرار بالتصدي لـ "داعش"

أصدر رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، فالح الفياض، بيانا ، اليوم السبت، تعقيبا على المواجهات مع مسلحي "داعش"، خلفت مقتل 10 من عناصر الحشد.

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وقال الفياض في البيان: "ببسالة وهمة عاليتين تصدى أبناء الحشد الشعبي يوم أمس والساعات الأولى من صباح اليوم لهجمة إرهابية أريدَ من خلالها العودة إلى الوراء ومحاولة إثبات الوجود والتاثير النفسي وباءت بالفشل".

وأضاف: "نحن في الوقت الذي نفتخر به من جديد بزف ثلة من شهدائنا الأبطال الذين لا يزالون يدافعون عن أرض العراق المقدسة، ندعو أبناءنا من الحشد الشعبي والقوات الأمنية إلى أخذ الحيطة والحذر والاستمرار بالتصدي لهذه المجاميع الوحشية التي لا تزال تستشعر بمرارة الهزيمة وتحاول يائسة العودة بإرهابها للسيطرة على مدننا الغالية".

وتابع الفياض: "نشكر الشعب العراقي على الدعم الكبير والتعاطف الذي قدمه لقوات الحشد الشعبي منذ يوم أمس ولغاية هذه اللحظة، والذي تجلى في مواقع التواصل الاجتماعي وباقي المؤسسات الإعلامية، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الحشد كان ولا يزال وسيبقى في ضمير الأمة ووجدانها رغم المحاولات اليائسة للتسقيط التي يواجهها الحشد منذ تأسيسه ولهذا اليوم".

المصدر: RT