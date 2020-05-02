العراق.. قتلى في صفوف الحشد الشعبي بهجوم لـ"داعش" في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن تنظيم "داعش" شن هجوماً على قوات تابعة للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وقال المصدر لـRT إن "إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات الشهيد الصدر لواء 35 في منطقة مكشيفة، جنوب تكريت تعرضت لهجوم من قبل عناصر تنظيم داعش، أدى إلى مقتل جميع أفراد النقطة، والبالغ عددهم 10 عناصر من الحشد الشعبي".

وأضاف أن "النقطة افتتحت قبل إيام بعد انسحاب فوج طوارئ الديوانية".

وأشار إلى أنه "عند تقدم دورية من الحشد الشعبي مع قوة من الشرطة الاتحادية ومفرزة من الاستخبارات إلى مكان الحادث، انفجرت عبوة ناسفة بدورية تابعة للواء 35 حشد شعبي، أدت إلى مقتل بعض العناصر وجرح ثلاثة آخرين".

من جهتها قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان صحفي إن "مواجهات قوية خاضتها قواتها ضد عصابات داعش في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضافت أن "قواتها قتلت وجرحت عددا من الدواعش خلال صد التعرض، وتجري الآن عملية محاصرة مناطق التعرضات لتعقب عصابات داعش الإجرامي بعد وصول تعزيزات جوية وبرية لتأمين مناطق التعرض".

وأشارت إلى أن "الحصيلة الأولية هي مقتل عشرة من مقاتلي الحشد وجرح آخرين، وهؤلاء تم إخلاؤهم إلى مستشفيات طبابة الحشد الميدانية لتلقي العلاج".

المصدر: RT