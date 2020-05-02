عزل 19 منزلا في قرية مصرية بعد اكتشاف 11 حالة مصابة بكورونا (صور)

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج المصرية أنه تقرر عزل مربع سكني كامل من 3 حارات لقرية باجا التابعة لمركز سوهاج، لمدة 14 يوما، بسبب إصابة 11 من سكانها بفيروس كورونا.

وكلف محافظ سوهاج، طارق الفقي، مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار.

كما كلف مديرية الأمن بغلق مداخل ومخارج قرية باجا لمنع خروج ودخول الأهالي، كما سيجري توفير الاحتياجات اليومية للأهالي من السلع والأدوية حتى لا يخرجوا من منازلهم مع مراعاة عدم الاختلاط.

Facebook@Public.Relations.Health

Facebook@Public.Relations.Health

Facebook@Public.Relations.Health

Facebook@Public.Relations.Health

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، هاني جميعة، أن عدد الحالات المصابة بالمربع السكني الذي تقرر عزله بلغ 11 حالة مصابة، وهو ثلث عدد حالات الإصابة الموجودة بمحافظة سوهاج، مشيرا إلى أنه جرت عملية التطهير التي شملت 5 حارات بعدد 19 منزلا، وجميع الحالات المصابة كلها من شارع واحد.

ولفت جميعة، إلى أن مديرية الصحة بسوهاج كانت قد قررت قبل ذلك عزل 300 وحدة سكنية ملحقة بمصنع سكر جرجا جنوب المحافظة، وذلك على إثر إصابة أحد العاملين في المصنع بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) وثبوت إيجابية إصابته، وتم نقله لمستشفى العزل لاستكمال العلاج.

وقامت الأجهزة الأمنية بوضع حراسة بالمنطقة لمنع الدخول إلى قرية باجا والخروج منها.

ناصر حاتم

المصدر: RT