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السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا

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السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا
Reuters Ahmed Yosri
شوارع خالية من الناس في العاصمة السعودية الرياض في زمن جائحة فيروس كورونا
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سجلت السعودية، اليوم السبت، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1362 حالة.

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1362 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25459 شخصا.

ويمثل هذا الرقم معدلا قياسيا جديدا للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 28 أبريل 1266 حالة، وفي 29 أبريل 1325، وفي 30 أبريل 1351، وفي 1 مايو 1344.

وذكر العبد العالي أن نسبة السعوديين من جملة الإصابات الجديدة بلغت 9%، مقابل 91% لغير السعوديين.

وأفاد المسؤول الصحي بتسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 176 متوفيا.

كما أعلن العبد العالي عن رصد 210 حالات شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 3765 شخصا.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

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