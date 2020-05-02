سلطنة عمان.. تراجع ملموس في الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 2438.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم السبت:" تم تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 22 حالة لعمانيين، و14 لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي لحالات الإصابة المسجلة 2483، وبلغ إجمالي الوفيات 11 دون تسجيل أي وفيات جديدة، في حين بلغ إجمالي المتعافين 750 حالة".

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ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى التقيد بإجراءات العزل واتباع قواعد التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية للحد من انتشار الفيروس.

وتشير البيانات إلى تراجع ملموس في عدد الإصابات في السلطنة، إذ سجلت اليوم 36 حالة، في حين بلغت أمس الجمعة 99 حالة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (36) ست وثلاثين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ منها اثنتين وعشرين (22) حالة لعمانيين، وأربع عشرة (14) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2483) ألفين وأربعمائة وثلاثاً وثمانين حالة. pic.twitter.com/dUex35QIb8 — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) May 2, 2020

المصدر: وزارة الصحة العمانية