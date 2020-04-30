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كورونا في الخليج.. تراجع معدل الإصابات الجديدة في الكويت وعمان بعد ارتفاع قياسي

أخبار العالم العربي

كورونا في الخليج.. تراجع معدل الإصابات الجديدة في الكويت وعمان بعد ارتفاع قياسي
Reuters Stephanie McGehee
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سجلت السلطات الصحية في الكويت وسلطنة عمان اليوم الخميس تراجعا في وتيرة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد يوم من قفزة قياسية في هذه الحصيلة.

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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا عن تسجيل 284 إصابة جديدة بكورونا (مقارنة مع 300 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 4024.

وتوفى شخصان في الكويت خلال اليوم الأخير من المصابين بكورونا، وهما مقيمان من الجنسية الهندية (53 و51 عاما)، وبلغت حصيلة ضحايا الوباء 26 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في الكويت خلال آخر 24 ساعة بـ150 حالة شفاء جديدة، ووصل إلى 1539 شخصا، فيما لا يزال 2459 مريضا يتلقون العلاج من الفيروس التاجي في البلاد، 66 منهم في العناية المركزة، بمن فيهم 30 شخصا في حالة حرجة.

وفي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 74 إصابة جديدة بكورونا، 39 منها لمواطنين عمانيين، ما يمثل انخفاضا بنحو ضعفين، مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (142 إصابة). 

وارتفع مجموع الإصابات بعدوى فيروس كورونا في السلطنة إلى 2348.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 11 حالة وفاة، بتسجيل وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، والضحية مواطنة عمانية في سن 33 عاما.

وفي البحرين، بلغ اجمالي عدد الإصابات بكورونا حتى اليوم، حسب بيانات وزارة الصحة، 3037 إصابة (مقارنة مع 2896 يوم أمس)، بما في ذلك 1534 حالة نشطة، و1495 حالة شفاء، فيما لا تزال حصيلة الوفيات على مستوى ثماني حالات.

المصدر: RT

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