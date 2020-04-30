كورونا في الخليج.. تراجع معدل الإصابات الجديدة في الكويت وعمان بعد ارتفاع قياسي

سجلت السلطات الصحية في الكويت وسلطنة عمان اليوم الخميس تراجعا في وتيرة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد يوم من قفزة قياسية في هذه الحصيلة.

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا عن تسجيل 284 إصابة جديدة بكورونا (مقارنة مع 300 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 4024.

وتوفى شخصان في الكويت خلال اليوم الأخير من المصابين بكورونا، وهما مقيمان من الجنسية الهندية (53 و51 عاما)، وبلغت حصيلة ضحايا الوباء 26 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في الكويت خلال آخر 24 ساعة بـ150 حالة شفاء جديدة، ووصل إلى 1539 شخصا، فيما لا يزال 2459 مريضا يتلقون العلاج من الفيروس التاجي في البلاد، 66 منهم في العناية المركزة، بمن فيهم 30 شخصا في حالة حرجة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 284 حالة جديدة، وتسجيل 150 حالة شفاء، و 2 حالة وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 4024 حالة pic.twitter.com/FrfeUTinvD — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) April 30, 2020

وفي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 74 إصابة جديدة بكورونا، 39 منها لمواطنين عمانيين، ما يمثل انخفاضا بنحو ضعفين، مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (142 إصابة).

وارتفع مجموع الإصابات بعدوى فيروس كورونا في السلطنة إلى 2348.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (74) أربعاً وسبعين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩، منها تسع وثلاثون (39) حالة لعمانيين، وخمس وثلاثون (35) لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2348) ألفين وثلاثمائة وثمان وأربعين حالة وعدد الوفيات عشراً (10) pic.twitter.com/sRGWXsatoQ — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 30, 2020

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 11 حالة وفاة، بتسجيل وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، والضحية مواطنة عمانية في سن 33 عاما.

وفي البحرين، بلغ اجمالي عدد الإصابات بكورونا حتى اليوم، حسب بيانات وزارة الصحة، 3037 إصابة (مقارنة مع 2896 يوم أمس)، بما في ذلك 1534 حالة نشطة، و1495 حالة شفاء، فيما لا تزال حصيلة الوفيات على مستوى ثماني حالات.

المصدر: RT