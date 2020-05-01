سوريا.. إصابة جديدة و6 حالات شفاء من كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة.

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وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 27، بينما ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 44.

وكانت آخر حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا) سجلت في سوريا يوم الأحد الماضي، وفي اليوم ذاته تم الإعلان عن شفاء ثلاث حالات.

يذكر أن ثلاث حالات توفيت من مرض "كوفيد-19" في البلاد، منذ بدء انتشار فيروس كورونا فيها.

أسامة يونس

المصدر: RT