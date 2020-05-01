الشؤون الإسلامية في السعودية تطلق مبادرة "شكرا"

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان السعودية، مبادرة "شكرا" بمشاركة علماء ودعاة في إلقاء محاضرات للتنويه بدور العاملين في الميدان للتصدي لوباء فيروس كورونا.

وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي: "المبادرة تستهدف شكر المؤذنين والدعاة إلى الله ورجال الأمن وأبطال الصحة، عبر طرح موضوعات للتنويه والإشادة بأعمالهم ودورهم وواجب المجتمع تجاههم".

وأضاف: "المبادرة تستمر في تنفيذ 12 محاضرة يشارك في تقديمها عدد من المشايخ والدعاة، تتحدث في مجملها عن أهمية مهنة الطب، وجهود رجال الأمن ومكانتهم في الإسلام، ومسؤولية رجال الصحة في حفظ الأمن الوقائي، إلى جانب طرح موضوعات في فضل الأذان والمؤذنين".

وتابع: "جميع المحاضرات تبث مباشرة عبر قناة الوزارة على منصة "اليوتيوب" و"تويتر" في تمام الساعة الحادية عشرة مساء كل يوم"، داعيا الجميع إلى متابعة المبادرة، والاستفادة منها.

وأشار المدخلي، إلى أن المبادرة يصاحبها إطلاق مسابقة لأفضل مقطع فيديو ينوه بدور العاملين في خدمة الوطن في ظل جائحة كورونا.

الشؤون الإسلامية فرع جازان تطلق مبادرة "شكراً"https://t.co/tgJoLL4u3T

تقديراً لدور العاملين في الحد من انتشار كورونا — صحيفة العارضة (@alardhapress) May 1, 2020

المصدر: "سبق"