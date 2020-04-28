السعودية تدرس ملفات المشمولين والمشمولات بالعفو الملكي تمهيدا لإطلاق سراحهم

وجه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز بتشكيل لجان مختصة لتطبيق قواعد العفو عن بعض سجناء الحق العام، تنفيذا لعفو ملكي بمناسبة شهر رمضان.

وأوضح المتحدث الرسمي إمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة، أن "الأمر الكريم يشمل الفئة المستحقة من نزلاء ونزيلات كل من الإصلاحية الرئيسة بمدينة جازان والسجون الفرعية بالمحافظات".

وأضاف، أن "تشكيل اللجان ستقوم بدراسة ملفات النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءات المشمولين بالعفو الملكي على ضوء المعايير والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخلية".

وبين، أن "اللجان تضم في عضويتها مندوبين من شرطة المنطقة وإدارات السجون وممثلين عن إمارة المنطقة من إدارة شؤون النزلاء والموقوفين، وكذلك ممثلين عن المحافظات ذات العلاقة إلى جانب مندوبين عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وأشار زعلة إلى أن اللجان ستباشر مهامها على فترتين صباحية ومسائية ضمانا لإنجاز العمل أولا بأول وسرعة إطلاق المستفيدين والمستفيدات من هذا العفو للعودة إلى أسرهم مرة أخرى إنفاذا للتوجيهات المبلغة للجميع.

المصدر: "سبق"