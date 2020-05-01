مصر تعلن نجاح أول حالة حقن ببلازما المتعافين من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، نجاح حقن أول مريض بفيروس كورونا، ببلازما أحد المتعافين من الفيروس، مشيرة إلى أن النتائج كانت إيجابية بعد 48 ساعة.

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وقالت الوزارة إنه تم استخلاص البلازما من 6 متعافين، والنتائج أثبت فاعلية 3 منها، مضيفة أنه فور التأكد من فاعلية البلازما سيتم التوسع في استخدامها كعلاج، وحينها سندعو كل المتعافين للتبرع بالبلازما لمساعدة المرضى ذوي الحالات الحرجة.

وأضافت: "الحالة الأولى كانت حرجة، وبعد الحقن بالبلازما المؤشرات إيجابية.. لو ثبت إيجابية تلك الطريقة في العلاج، سنناشد جميع المتعافين بالتبرع بالبلازما لتعافي الحالات الحرجة، والمتدهورة بسبب كورونا".

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قد أعلنت عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة.

المصدر: الجمهورية