السعودية.. تغيير 4 مدراء مستشفيات في مكة خلال شهرين

شهدت 3 مستشفيات في مكة المكرمة بالسعودية، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، خلال الشهرين الماضيين، إعفاءات وتكليفات جديدة في إداراتها.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن المدير التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة مكة المكرمة أصدر قبل نحو شهرين، قرارا يقضي بتكليف أحمد موسى المالكي مديرا لمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، ولمدة عام، وكذلك أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية قرارا مماثلا، يقضي بتكليف الدكتور ذاته مديرا لمستشفى الملك فيصل بمكة.

وأصدر التجمع الصحي مطلع أبريل الماضي، قرارا يقضي بتكليف سلطان بغدادي مديرا تنفيذيا بالإنابة لمستشفى أجياد بالمدينة، فيما كلف محمد خواجي بإدارة مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر، خلفا لمديرها السابق الذي توفي بذبحة صدرية.

من جهته، عين وزير الصحة توفيق الربيعة، دلشاد علي بن عباس للقيام بأعمال ومهام وظيفة المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، بعد إعفاء المدير التنفيذي للمدينة السابق بسبب ظروفه الخاصة.

المصدر: "سبق"