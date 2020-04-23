السعودية.. إعفاء المدير الطبي لمستشفى القطيف المركزي

ذكرت مصادر إعلامية سعودية، أن قرارا صدر بإنهاء تكليف المدير الطبي لمستشفى القطيف المركزي زكي عبد الله الزاهر، واستمراره بالعمل طبيبا استشاريا هناك.

وصدر القرار عن الرئيس التنفيذي بإدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عبد العزيز الغامدي، استنادا إلى "قرار سابق صدر بالتشديد على جميع الممارسين الصحيين بعدم ارتداء الزي المخصص للعمل الصحي خارج حرم المنشآت الصحية".

وشدد القرار على "إحالة من يثبت عليه الأمر إلى اللجان الداخلية المعنية بالمخالفات وتطبيق ما يقضي به نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية".

واستقبل مستشفى القطيف المركزي، أول حالة مصابة بفيروس كورونا في السعودية في مارس الماضي، لدى مواطن سعودي قادم من إيران عن طريق البحرين.

المصدر: "سبق"