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السعودية.. 7 وفيات و1158 إصابة جديدة بكورونا

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السعودية.. 7 وفيات و1158 إصابة جديدة بكورونا
Reuters Ahmed Yosri
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أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل سبع وفيات، و1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة بلغت بهذه الوفيات 121 شخصا، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 13930 حالة.

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وتماثل 113 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 1925 شخصا.

وسجلت معظم الإصابات الجديدة في المدينة المنورة (293)، ومكة المكرمة (209)، وجدة (208)، والرياض (157).

وتمثل أرقام كورونا اليوم في السعودية ارتفاعا طفيفا في الإصابات والوفيات مقارنة مع معدلات يوم أمس، إذ تم تسجيل 1141 إصابة، و5 وفيات.

المصدر: RT

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