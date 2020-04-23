السعودية.. 7 وفيات و1158 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل سبع وفيات، و1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة بلغت بهذه الوفيات 121 شخصا، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 13930 حالة.

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وتماثل 113 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 1925 شخصا.

وسجلت معظم الإصابات الجديدة في المدينة المنورة (293)، ومكة المكرمة (209)، وجدة (208)، والرياض (157).

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1158) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (7) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (113) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (1925) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/MCzCrHl2BV — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 23, 2020

وتمثل أرقام كورونا اليوم في السعودية ارتفاعا طفيفا في الإصابات والوفيات مقارنة مع معدلات يوم أمس، إذ تم تسجيل 1141 إصابة، و5 وفيات.

المصدر: RT