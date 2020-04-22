تسجيل 1141 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لهذا المعدل مقارنة مع إحصائية أمس الثلاثاء.

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، بتسجيل 1141 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 12772 شخصا بعد أن كان 11631 أمس الثلاثاء.

ويمثل هذا الرقم تراجعا طفيفا بواقع 6 حالات في المعدل اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية مقارنة مع إحصائية الثلاثاء، وسجل هذا المؤشر زيادة ملموسة قبل 5 أيام، لكنه شهد منذ ذلك الحين استقرارا نسبيا دون قفزات كبيرة، حيث بلغ في إحصائية السبت 1132 حالة، والأحد 1088، والاثنين 1122، والثلاثاء 1147.

وأوضح العبد العالي أن عدد الحالات التي تعتبر نشطة يبلغ حاليا 10846، منها 82 حالة حرجة تتلقى "الرعاية المناسبة".

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1141) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (172) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (1812) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/IwrkvLp5mR — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 22, 2020

وذكر أن الأعداد الأكبر للإصابات الجديدة سجلت في مكة المكرمة (315) والهفوف (240) والرياض (164) والمدينة المنورة (137) وجدة (114).

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كذلك بتسجيل 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 114 شخصا.

وأعلن عن تسجيل 172 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، مشيرا إلى أن الحصيلة العامة للمتعافين من المرض وصلت إلى مستوى 1812 شخصا.

وشدد المسؤول الصحي السعودي على أن فرص انتشار فيروس كورونا لا تختلف في رمضان عن باقي الشهور.

وسبق أن أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، "زيادة الأعداد بشكل ملحوظ" في الأيام الماضية، موضحا أن هذا الارتفاع يأتي "نتيجة عمل المسح النشط".

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية