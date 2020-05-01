ليبيا.. وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الليبية عن تسجيل وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى ثلاث حالات وفاة.

وأكدت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، ومقرها في طرابلس، أمس الخميس، وفاة سيدة في سن 92 عاما في مركز معيتيقة للعزل الصحي، إثر إصابتها بالفيروس التاجي، مشيرة إلى أن الضحية كانت مخالطة لحالة الوفاة الثانية بسبب الوباء في البلاد.

وبشكل عام، سجلت في ليبيا حتى الآن 61 إصابة بكورونا، بما في ذلك ثلاث وفيات و18 حالة شفاء.

ولم تسجل السلطات الصحية إصابات جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويأتي ذلك وسط المخاوف الدولية بشأن خطر انتشار كورونا في ليبيا، على خلفية استمرار النزاع العسكري بين قوات حكومة الوفاق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

المصدر: RT