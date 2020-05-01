بن دغر يوجه نداء عاجلا للسعودية بخصوص معارك سقطرى

وجه رئیس الوزراء اليمني السابق، أحمد بن دغر، نداء عاجلا إلى السعودیة والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، للتدخل لوقف المعارك في جزیرة سقطرى اليمنية.

وقال بن دغر في تغریدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي في "تویتر"، اليوم الجمعة إنه في السابعة والنصف صباحا أكد له محافظ سقطرى "اندلاع القتال وبكل أنواع الأسلحة الثقیلة والمتوسطة في جزیرة سقطرى، بعد أن تمكنت قوات الانتقالي الجنوبي من السیطرة على اللواء، ویحاولون الآن السیطرة على العاصمة حدیبو".

واندلعت منذ فجر الیوم اشتباكات عنیفة بین قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومیة التابعة للرئيس هادي في سقطرى، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية.

في السابعة والنصف صباحاً أكد لي محافظ سقطرى إندلاع القتال وبكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في الجزيرة،الذين تمكنوا من السيطرة على اللواء يحاولون السيطرة على العاصمة حديبو،أنني أرجو أن يتدخل الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء والأشقاء في المملكة لوقف هذه المعارك، فالمنتصر فيها مهزوم. — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) May 1, 2020

المصدر: RT