وفاة امرأة فلسطينية وأولادها الثلاثة لإصابتهم بكورونا في ألمانيا

أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الخميس، وفاة امرأة وأطفالها الثلاثة، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

من جهتها، نعت عائلة الكتري في قطاع غزة، أبناء الدكتور أيمن الكتري "هيا، حلا، ياسين"، ووالدتهم الدكتورة أمل محارب، الذين توفوا بسبب إصابتهم بالوباء في ألمانيا.

وقالت العائلة، انها "تلقت الخبر ببالغ الصدمة"، دون إعطاء تفاصيل إضافية حول ما جرى.

وأعلنت الخارجية الفلسطينية تسجيل 1242 إصابة و62 حالة وفاة بفيروس كورونا، وتعافي 478 بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم.

المصدر: "معا"