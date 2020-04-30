مصادر فلسطينية تنفي وفاة امرأة وأولادها الثلاثة بكورونا في ألمانيا

نفت مصادر فلسطينية الخميس نبأة وفاة امرأة وأولادها الثلاثة لإصابتهم بكورونا في ألمانيا.

وأكدت عائلة الكتري أن أفرادها في ألمانيا بصحة جيدة، مشيرة إلى أنه لا صحة للأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن هذه العائلة المنحدرة من قطاع غزة.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت في وقت سابق عن نبأ الوفاة، موضحة أن العائلة في قطاع غزة نعت أبناء الدكتور أيمن الكتري "هيا، حلا، ياسين"، ووالدتهم الدكتورة أمل محارب، الذين توفوا بسبب إصابتهم بالوباء، ليتضح فيما بعد أن هذه الأنباء كانت كاذبة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية