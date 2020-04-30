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مصر ... فيروس كورونا يظهر في شمال سيناء لأول مرة

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مصر ... فيروس كورونا يظهر في شمال سيناء لأول مرة
Reuters
سيناء مصر
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء في مصر، اليوم الخميس، ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وعزل صاحب الإصابة بمستشفى بئر العبد النموذجي.

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وجاء في بيان مديرية الصحة والسكان رقم 9 الصادر اليوم الخميس، أن نتيجة تحليل العينة تفيد حملها لفيروس كورونا المستجد، وبذلك تكون أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة شمال سيناء، وهي معزولة حاليا بمستشفى بئر العبد النموذجي لتلقى العلاج اللازم.

وتابع البيان: "كما قامت فرق الترصد بعمل التقصي الوبائي، وأعمال التطهير لمنزل الحالة، وإجراءات متابعة المخالطين لها".

وأهابت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء في بيانها بالمواطنين، باتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، خاصة في هذه الفترة الهامة والعصيبة .

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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