كورونا.. الإمارات تسجل 7 حالات وفاة و552 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، في عموم البلاد.

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وأفادت الوازرة بأنها أجرت أكثر من 27 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات و كشفت عن 552 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و 100 حالة شفاء و7 حالات وفاة.

"الصحة" تجري أكثر من 27 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات و تكشف عن 552 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد و 100 حالة شفاء و 7 حالات وفاة.#وامpic.twitter.com/FnoHOkck3T — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 30, 2020

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد أمس الأربعاء أن العالم يعيش تحديات جمة بسبب تفشي كورونا، مشددا على أنه لكي يتم تجاوز هذه التحديات، فلا بد من أن يتلازم الإيمان بالقيم الإنسانية.

ووجه آل نهيان رسالة إلى مواطني الإمارات والمقيمين، كتب فيها: "القيم والأخلاق لها دور جوهري في المجتمع، وهذا ما فعله المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات، وفي هذا الشهر الفضيل علينا بالتحلي بالصبر وتحمّل المشاق في مواجهة التحديات".

وأضاف: "الأزمة مستمرة وعلاجها يحتاج إلى الصبر والتكاتف ومساندة كل من يعمل لأجل صحة هذا الوطن وسلامته من مواطنين ومقيمين لا نفرق بينهم".

وتابع: "الإمارات قوية وقادرة على الخروج من هذه الأزمة واجتيازها".

المصدر: وكالات