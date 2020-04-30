مطارات دبي: 37 ألف مسافر يعودون إلى بلادهم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، اليوم الخميس، أن الجهود المبذولة من قبل قطاع الطيران والحكومة، ساعدت أكثر من 37 ألف شخص على العودة إلى ديارهم، عبر تشغيل 312 رحلة عودة خاصة.

وأشارت المؤسسة، في بيان لها، أن "تنفيذ التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، بدأ في 24 مارس الماضي، كجزء من الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وقال رئيس هيئة دبي للطيران المدني، أحمد بن سعيد آل مكتوم: "لطالما اشتهر قطاع الطيران في دبي بنهجه التعاوني، وبالعمل بروح الفريق الواحد، وهذا ما ازداد وضوحا خصوصا مع بدء انتشار كورونا".

وأضاف: "ما زلنا واثقين بأن قطاع الطيران في دبي سيخرج من هذه الأزمة، إذ أصبح جاهزا لإعادة ربط العالم".

وضاعف المعنيون بقطاع الطيران في دبي من وتيرة وكثافة برامج التعقيم والتنظيف الدقيق، فضلا عن تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي في بيئة المطار، بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الصحة بدبي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث: "سنستمر في دعم العملية الجارية لرحلات العودة إلى الوطن، ورحلات الشحن، وسنمضي قدما في التخطيط والاستعدادات لاستئناف الخدمات المنتظمة، بمجرد اعتبارها آمنة".

المصدر: "الإمارات اليوم"