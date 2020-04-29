شركات الطيران الإماراتية تفتح باب الحجز للرحلات الجوية في مايو المقبل

أعلنت 4 شركات طيران إماراتية هي، طيران الإمارات، والاتحاد، والعربية، وفلاي دبي عن فتح باب الحجوز على مواقعها الإلكترونية، استعدادا لاحتمال استئناف الرحلات الجوية للركاب.

وأوضحت مصادر عاملة في قطاع الطيران بالإمارات، أن ذلك "لا يعني بالضرورة السفر وفق هذه التواريخ، لأن الأمر يعتمد على تطورات الوضع الحالي، وعلى الموافقات التي يتم الحصول عليها من قبل الجهات المختصة".

وأضافت، أن "جداول الحجوزات الموجودة على مواقع شركات الطيران يمكن أن تتغير وفقا لتطورات الوضع الراهن، وفي حال تم الحجز، ولم يسمح بالسفر سيتم إخضاع أصحاب التذاكر لمجموعة من الخيارات التي تتضمن تغيير موعد الحجز أو الحصول على قسيمة بقيمة التذكرة".

وأشارت إلى أن جدول الحجوزات الطبيعي سيكون في الاتجاهين لطيران الإمارات يبدأ من الأول من يوليو، وفلاي دبي من 16 مايو، والعربية للطيران من 15 مايو، وطيران الاتحاد من 16 مايو المقبل.

من جهته، قال متحدث باسم الاتحاد للطيران: "على الرغم من أنه لا يزال بالإمكان حجز عدد من الرحلات، إلا أن التعليق القائم سيبقى على حاله وستقوم الاتحاد بالإعلان عن أي تغيير يطرأ مستقبلا".

وأضاف "أن التذاكر ستتوفر بالأسعار المرنة والقابلة للاسترداد فقط بعد 29 أبريل 2020 للسفر بين 16 يونيو و31 أغسطس 2020".

وأشار إلى أن هناك طلبا متزايدا على رحلات الطيران، وهو ما دفع الشركات لفتح حجوزاتها خصوصا، وأن هناك الكثير من الأفراد يرغبون في استئناف أعمالهم، وهو ما يرفع الطلب بشكل مطرد بعد توقف دام لنحو شهرين، بسبب الحظر العام.

المصدر: "الإمارات اليوم"