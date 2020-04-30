الكويت.. القبض على 3 أشخاص حاولوا الهروب من منطقة معزولة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس، أن إحدى دوريات الإدارة العامة لشرطة النجدة تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا الهروب من منطقة "جليب الشيوخ" المعزولة احترازيا.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي: "أثناء قيام دورية تابعة لإدارة نجدة الفروانية بعملها في الساحة الرملية المطلة على امتداد طريق الغزالي، لاحظ أفراد الدورية 3 أشخاص يحاولون الهروب من المنطقة".

وأضاف البيان: "تم ضبط هؤلاء الأشخاص من قبل رجال الأمن وإحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم".

وشهدت حصيلة الإصابات بكورونا في الكويت، ارتفاعا حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس 3740 شخصا.

فيما سجلت 24 حالة وفاة بالمرض، وتماثل 1389 شخصا للشفاء.

ولا يزال 2327 مريضا يتلقون العلاج من كورونا في الكويت، بمن فيهم 66 شخصا في العناية المركزة، و28 منهم في حالة حرجة.

المصدر: "كونا"