السودان يسجل أعلى رقم يومي للإصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى رقم يومي للاصابة بكورونا منذ بداية الجائحة، حيث سجلت البلاد إصابة 43 حالة جديدة و3 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة السودانية، إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في البلاد بلغ 318 حالة إصابة مؤكدة.

وأضاف البيان: "تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع المجموع إلى 25 حالة وفاة".

وأضافت الوزارة أن الإصابات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 31 شخصا.

وحثت الصحة السودانية المواطنين على الالتزام باتباع الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه بأعراض الفيروس.

المصدر: RT