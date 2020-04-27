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كورونا في السودان.. وفاة جديدة وارتفاع معدل الإصابات اليومية

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كورونا في السودان.. وفاة جديدة وارتفاع معدل الإصابات اليومية
Globallookpress
الخرطوم
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الكلي للإصابات 275 حالة، خلّفت 22 وفاة.

وأضافت الوزارة أن الإصابات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم، مشيرة إلى أن حالة واحدة تماثلت للشفاء ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 21 شخصا.

وحثت الصحة السودانية المواطنين على الالتزام باتباع الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه بأعراض الفيروس.

وأمس الأحد، كان عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 4 حالات، والإصابات 24.

المصدر: RT

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