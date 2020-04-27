الرزاز يخضع لفحوص طبية في مستشفى عمّان الجراحي

أعلن وزير الدّولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، راجع أحد المستشفيات في عمان مساء الاثنين، لإجراء بعض الفحوص الطبيّة.

وأكد العضايلة، أن الأطباء المشرفين على الفحوصات أكدوا أن صحة رئيس الوزراء بخير، وأنه سيغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من إجراء الفحوص المطلوبة.

وقال طبيب مختص في المستشفى إن "الرئيس بصحة جيدة وأنه سيغادر المستشفى غدا الثلاثاء".

المصدر: "وكالات أردنية"