الأردن يسجل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في بلاده، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 449.

كمل أعلن جابر عن تعافي 5 مصابين فيما يبقى 95 مريضا بكورونا في المستشفيات.

وأشار إلى إجراء ما يزيد عن 2800 اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس اليوم الاثنين، مضيفا أن السلطات الصحية تعتزم زيادة عدد فحوص كورونا خلال الفترة المقبلة لتصل إلى ضعف المعدل المسجل يوميا.

وأمس الأحد، أكد جابر رصد 3 إصابات جديدة بكورونا و5 حالات شفاء، لافتا إلى أن الأردن لم يشهد منذ فترة إصابات جديدة محلية المصدر.

المصدر: وكالات