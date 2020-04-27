الجزائر تجيز إخراج زكاة الفطر في بداية شهر رمضان

أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى في الجزائر اليوم الاثنين، أن إخراج زكاة الفطر من بداية شهر رمضان جائز.

وأوضحت اللجنة الوزارية للفتوى، أنه "إذا كان الأصل أن تخرج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، لما ثبت أن الرسول الكريم أمر بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإن الفقهاء قالوا بجواز تعجيل إخراجها، قياسا على تعجيل زكاة المال".

وذكرت اللجنة أن "زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة ملك أكثر من قوت يومه، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كالزوجة والأولاد".

وأكدت، جواز إخراج الطعام من غالب قوت البلد عوضا عن الأموال، وبالقيمة التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

المصدر: "النهار الجزائرية"