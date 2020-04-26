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السعودية.. ضبط عمالة وافدة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص

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السعودية.. ضبط عمالة وافدة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص
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ضبطت أمانة منطقة نجران بالسعودية، عمالة وافدة تقوم بممارسة مهنة الحلاقة داخل سكن خاص، رغم الإجراءات المشددة حيال منع جميع أنشطة صالونات الحلاقة، حفاظا على السلامة العامة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء، أنه "استمرارا للتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة نجران للوقاية من فيروس كورونا، ضبطت الفرق الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية على سكن العمالة، منزلا حول إلى موقع تمارس فيه مهنة الحلاقة".

وأضاف: "جرى مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات، وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات".

ودعا بن رجاء، الجميع إلى عدم التردد على مثل هذه المواقع وإبلاغ الجهات المعنية حفاظا على سلامة الجميع من انتقال الفيروسات والأوبئة والأمراض.

المصدر: "سبق"

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