السعودية.. ضبط مستودع للعسل المغشوش قبل تسويقه عبر الإنترنت

ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير بالسعودية، أحد المحلات في سوق الثلاثاء بمدينة أبها، والذي حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للعسل.

وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي، أن "الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت المحل في سوق الثلاثاء، وبعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات من العسل الفاسد تم إعادة تعبئتها في عبوات واستخدام ملصقات مزيفة لتسويقه".

وقال: "رصدت الفرق عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلا عن سوء النظافة في الموقع"، مبينا أن الكميات التي تم ضبطها تقدر بنحو 2200 كغم من العسل الفاسد وغير الصالح للاستخدام الآدمي، وأن الكمية كانت مجهزة لتسويقها عبر مواقع الإنترنت.

وأشار الحميدي، إلى أن "المضبوطات تم تحضيرها بتواريخ صلاحية حديثة"، علما أنه قد مضى على انتهاء صلاحيتها أكثر من 5 سنوات.

وأكد إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها للاستهلاك الآدمي، وغلق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

المصدر: "سبق"